Минкультуры России рассматривает возможность блокировки Booking.com

Министерство культуры России поручило Ростуризму до 4 июня проработать вопрос о целесообразности ограничения деятельности сервиса Booking.com на территории РФ. Об этом сообщает РБК.

Соответствующее поручение Минкультуры поступило в Ростуризм 21 мая.

«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос», — пояснили в Ростуризме.

Ранее в Москве прошел митинг в поддержку Telegram.

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