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Мир ради мира: Россия хочет объединиться с США


Добавлено: 23 май 2018 в 12:21, Категория: Политика
Мир ради мира: Россия хочет объединиться с США

Напряженность, наблюдаемая в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, не должна быть преградой для совместных проектов, связанных с противодействием террористическим угрозам, которые являются актуальными для всех— говорит Дмитрий Феоктистов, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.
 
Россия, по словам Феоктистова, будет сотрудничать с США в борьбе с международным терроризмом. В этой сфере, как особенно подчеркивает представитель Министерства иностранных дел, отмечается несколько меньшее влияние политики, чем в остальных.
 
"Мы заинтересованы в том, чтобы борьба с международным терроризмом оставалась деятельностью, свободной от политических споров. Здесь не место двойным стандартам, потому что из-за действий террористов гибнут люди и за рубежом, и у нас. На кону стоит слишком многое, чтобы отказываться от международного сотрудничества из-за каких-то политических обострений", — отметил Феоктистов.
 
Вчера, двадцать второго мая, в США прибыла делегация из РФ, члены которой намерены провести ряд консультаций по вопросам противодействия терроризму со своими американскими коллегами.

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Добавлено: 23 май 2018 в 12:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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