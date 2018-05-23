Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному

Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному, которого ранее приговорили к 30 суткам ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая, передает ТАСС.

Вынося приговор, предыдущая инстанция учла, что оппозиционер повторно нарушил закон о проведении массовых мероприятий.

Напомним, Навальный был задержан на акции «Он нам не царь», которая проходила по его инициативе на Тверской улице в Москве, и составили протокол об административном правонарушении, после чего отпустили до судебного заседания.

После подачи сторонниками Навального заявки на проведение акции московские власти предложили им собраться за пределами Садового кольца, на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова. Организаторы митинга отказались, поэтому он проводился без согласования и, как предупредили правоохранительные органы, изначально считался противозаконным.