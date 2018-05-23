МВД Франции: В протестах по всей стране участие приняли 139 тысяч человек

По данным французского Министерства внутренних дел, в протестных акциях против социальной политики властей в разных регионах страны в общей сложности участие приняли более 139 тысяч человек.

Данные министерства в ночь на среду приводит издание Le Dauphine.

В частности, сообщается, что в рамках 180 отдельных протестных акций в разных регионах Франции на улицы вышли 124 тысячи манифестантов, при этом в столице страны – Париже – в уличных протестах приняли участие порядка 15 тысяч человек.

Напомним: ранее сообщалось, что столичные правоохранительные органы арестовали в ходе протестов в Париже 17 человек.