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МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы


Добавлено: 23 май 2018 в 20:54, Категория: Экономика
МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

МВФ спрогнозировал отставание экономики РФ от конкурентов в Восточной Европе.

Среднесрочный прогноз роста экономики РФ, несмотря на ее постепенное восстановление после рецессии, остается слабым.

МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2018 году на уровне 1,7%, прогноз на 2019 год сохранен на уровне 1,5%.

Среди факторов, тормозящих рост, МВФ перечисляет слабое развитие инфраструктуры, старение населения, большую роль государства в экономике, недостаточный уровень интеграции в мировую экономику, а также геополитические риски, негативно влияющие на частные инвестиции.


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Добавлено: 23 май 2018 в 20:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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