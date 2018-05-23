МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

МВФ спрогнозировал отставание экономики РФ от конкурентов в Восточной Европе.

Среднесрочный прогноз роста экономики РФ, несмотря на ее постепенное восстановление после рецессии, остается слабым.

МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2018 году на уровне 1,7%, прогноз на 2019 год сохранен на уровне 1,5%.

Среди факторов, тормозящих рост, МВФ перечисляет слабое развитие инфраструктуры, старение населения, большую роль государства в экономике, недостаточный уровень интеграции в мировую экономику, а также геополитические риски, негативно влияющие на частные инвестиции.