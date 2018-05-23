Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в ОРЛО огромное скопление техники боевиков

Наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили, что обнаружили значительное скопление тяжелого вооружения боевиков возле оккупированной Бугаевки.

В отчете миссии за период с 19:30 20 мая до 19:30 21 мая сказано, что СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения При этом наблюдатели пишут: «20 мая в неподконтрольных правительству (Украины) районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 15 самоходных гаубиц (2С1» Гвоздика «, 122 мм) и 1 противотанковую пушку (МТ-12 „Рапира“, 100 мм) юго-восточнее населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска)».

При этом в том же районе беспилотник миссии зафиксировал около 60 боевых бронированных машин и другую технику, что является нарушением определенных координат для отвода вооружения.

Также, на следующий день наблюдатели видели 4 реактивных системы залпового огня (БМ-21) вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка). Вместе с тем, возле Бугаевки беспилотник СММ обнаружил 21 танк (Т-64), 4 зенитные ракетные комплексы (9К35 «Стрела-10») и 7 минометов (2Б11 «Сани», 120 мм).