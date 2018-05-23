«Надеюсь вернуться домой»: Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления (ВИДЕО)

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала, что надеется на возвращение на родину.

Она дала первое интервью после отравления нервно-паралитическим газом в Солсбери агентству «Рейтер», поблагодарив российское посольство за предложенную помощь.

«Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», — заявила она. Юлия добавила, что шокирована использования нервно-паралитического вещества против нее и ее отца.

«Лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну. Никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих», — подчеркнула Юлия.

Она добавила, что благодарна посольству РФ за предложенную помощь, однако не хочет ей воспользоваться.