«Народ поддержит»: Иво Бобул «идет в президенты»

Народный артист Украины Иво Бобул заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины в следующем году.

Так, он отметил: «Собираюсь. Сейчас собираю финансы, в первую очередь. А, ну народ поддержит, я это сто процентов знаю. Даже не сомневаюсь в этом».

По словам артиста, на этот шаг его подтолкнуло несогласие с нынешней политикой власти: «Дорогие соотечественники, я решился на этот шаг, потому что вижу, что страна, в которой мы живем, немного идет не туда, куда нужно. Мы валимся в какую-то бездну, надо остановиться. Для того, чтобы остановиться, нужно иметь команду. Команда у меня практически готова, программа готова. Как только начнутся выборы, когда можно будет выйти и проанонсировать политическую платформу, мы все это сделаем».

Обсуждая вопрос, кто входит в его команду, Бобул говорить не стал, чтобы конкуренты их «не перекупили».

По его словам, став президентом, он обязательно возьмется за болонскую систему, по которой оценивают в украинских школах. Бобул уточнил, где собирается планирует брать деньги на предвыборную кампанию: «Во-первых, я хочу поговорить с Трампом. Мне надо поехать в Штаты, попросить у него помощи. Я думаю, он поможет. Я считаю, что взгляды у нас совпадают».

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