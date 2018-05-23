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Небесное свечение: «портал в другое измерение» открылся над Бразилией


Добавлено: 23 май 2018 в 06:42, Категория: Технологии
Небесное свечение: «портал в другое измерение» открылся над Бразилией

Аномальное свечение возникло на небосводе над бразильским городом Сан-Паулу. Видеоролик с небывалым явлением распространился в Сети и вызвал массу предположений.

Удивительное свечение, переливающееся всеми цветами радуги, заворожило жителей города. Пользователи интернета выдвинули различные версии возникновения загадочного небесного явления. Некоторые посчитали, что виной ему инверсия полюсов Земли, другие предположили, что над Бразилией открылся «портал в иной мир».

По оценке специалистов, подобное свечение могло возникнуть в результате иризации облаков, когда лучи солнца под углом более 30 градусов попадают на капельки воды. Свет преломляется, создавая удивительные и зрелищные эффекты.


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Добавлено: 23 май 2018 в 06:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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