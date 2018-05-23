Нелли Ермолаева с семьей переехала в загородный дом

10 чемоданов, 8 сумок, мебель, сервиз, книги, картины. Короче мы вчера целый день переезжали в загородный дом. Мы любим экспериментировать с геолокациями и эмоциями! Очень интересно выйти из своих привычных условий и начинать узнавать и привыкать к новому месту! Я никогда, если честно, не жила в загородном доме. Хотим попробовать пожить на свежем воздухе, нет, реально свежем и чистом воздухе. Выходишь на улицу и слышны только птички поющие и листья деревьев, а нет, ещё садовник. Душа будет обживаться не за один день. Ну по крайне мере у меня так. Реабилитация будет проходить примерно неделю. Взвешиваю все плюсы и минусы в голове! Каждый раз думаю, на сколько я тут задержусь? Может на постоянной основе буду жить, а может приезжать, как на дачу. Три месяца мы прожили в Майами. Это другой мир и в этом мире у меня были определенные эмоции. Сейчас настал другой этап в нашей жизни и мы втроём оказались в большом доме. Буду делиться с вами «фермерской» жизнью.