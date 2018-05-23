Невестка Караченцова опровергла сообщения СМИ о госпитализации актёра

Актёр Николай Караченцов проходил плановое обследование в одной из столичных клиник, рассказала телеканалу «360» невестка артиста Ирина. Читайте по теме
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Ранее СМИ сообщили, что актёр попал в больницу с вирусным заболеванием после возвращения из Израиля, где он проходил курс химиотерапии.
Невестка артиста рассказала, что Караченцов находится на даче. Сын актёра Андрей подтвердил эту информацию.
«Если бы что-то было плохое, мне бы мама сразу сообщила. Все нормально, никаких эксцессов», — сказал он.
Родственники актёра рассказали, что 22 мая Караченцов вместе с супругой вернулись из подмосковной больницы. Врачи провели обследование, вопрос о госпитализации не поднимался.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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