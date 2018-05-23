Николай Караченцов попал в больницу

Актер Николай Караченцов госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, актер подхватил вирус после лечения в Израиле.

Однако еще 18 мая сын актера Андрей Караченцов рассказывал ТАСС, что его отец после возвращения из Израиля был сразу же госпитализирован в Москве для проведения обследования и продолжения лечения.

«Мама сначала с папой поедет в больницу, потом уедет на дачу, а папа с медсестрой останется в больнице. Планируется провести химиотерапию после лучевой терапии», — говорил Андрей Караченцов.

Осенью прошлого года у Николая Караченцова обнаружили злокачественную опухоль в легком. После этого актеру провели несколько курсов химиотерапии.