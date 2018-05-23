НКО призвали Госдуму наказывать депутатов за сексуальные домогательства

Российские некоммерческие организации обратились в Государственную Думу с просьбой разработать и утвердить кодекс депутатской этики, «запрещающий любые действия сексуального характера в отношении людей, с которыми депутат общается в рабочем статусе».

Нарушителей этого кодекса авторы письма предлагают привлекать к ответственности — вплоть до прекращения их депутатских полномочий, сообщается на сайте подписавшей обращение организации «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Письмо адресовано главе думского комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой.

СМИ сообщили, что помимо «Трансперенси Интернешнл — Россия» обращение подписали три некоммерческие организации по защите прав женщин и проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, однако там опровергли причастность лаборатории к посланию в Госдуму.

Как напомнила РБК директор по связям с общественностью ВШЭ Софья Ваняткина, ответственность за принуждение к действиям сексуального характера закреплена в ст. 133 УК РФ, поэтому введения дополнительных степеней ответственности не требуется. При этом представитель Высшей школы экономики допустила, что кто-то из сотрудников вуза мог подписать обращение в Госдуму лично, в индивидуальном порядке.

Рекомендации по принятию кодекса депутатской этики содержатся в Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Россией в 2006 году, однако этого свода правил до сих пор не существует.