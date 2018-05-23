Новые санкции не сказались на прогнозе МВФ по российской экономике

Международный валютный фонд по итогам визита его миссии в Россию подготовил среднесрочный прогноз роста российской экономики, охарактеризовав его как слабый — на уровне 1,7% на 2018 год и 1,5% в 2018 году, говорится в последнем обзоре МВФ.

Аналитики фонда признали, что экономика РФ восстанавливается после продолжавшейся два года рецессии, но при этом в среднесрочной перспективе ее шансы все равно невысоки — и по темпам роста Россия будет, по мнению МВФ, уступать восточноевропейским государствам и не сумеет сократить отставание от развитых экономик.

В докладе фонда перечисляются факторы, которые его составители считают тормозящими развитие российской экономики, — старение население, чрезмерная роль государства в экономике, плохое состояние инфраструктуры, влияние геополитических рисков на частные инвестиции и слабая интеграция в мировую экономику.

Примечательно, что новые санкции, которые в апреле ввел в отношении российских компаний Минфин США, не привели к изменению прогноза МВФ. Его составители объяснили свою позицию тем, что влияние санкций «не является единственным фактором», и на данный момент информации для пересмотра прогноза недостаточно.

Кроме того, цены на нефть демонстрируют более интенсивный рост, чем предполагали специалисты фонда.