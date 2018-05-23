Новый "финт" от американского Конгресса: России запретят летать над территорией США

Соединенные Штаты Америки вновь оказались на грани выхода из еще одного международного договора, в котором, в том числе, состоит и Россия – Договора по открытому небу (ДОН).

Со слов сотрудника Фонда Карнеги Джеймса Эктона, Конгресс отказал Пентагону в обновлении самолетного парка, для исполнения договорных обязательств. Таким образом, члены комитета американской Палаты представителей по вооруженным силам «ведут дело» к выходу из ДОН.

Конгресс обосновал решение тем, что РФ получает от ДОН значительно больше чем США, и это утверждение является неправомерным, считает эксперт. Эктон убежден, что и Россия, и Штаты должны остаться в договоре, вместе с остальными участниками обязательств.

ДОН позволяет 34 странам, подписавшим его, летать над территорией друг друга, с целью контроля военной деятельности. Для исполнения обязательств Пентагон использует два самолета: Boeing OC-135B 1961–1962 годов. Военное американское ведомство запросило у Конгресса 222 млн долларов, чтобы обновить парк, однако в начале мая получило отказ.

Объяснили в Конгрессе свое решение тем, что РФ ввела лимит на полеты над Калининградом и не допускает участников ДОН подлетать ближе чем на 10 км со своей стороны к границе с Южной Осетией и Абхазией. Последние объявили о своей независимости, которую РФ признала, а США считают их территорией Грузии, состоящей в ДОН.