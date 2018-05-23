Обыски в порту «Южный»: НАБУ назвало причины

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в среду, 23 мая, проводят обыски и осуществляют другие процессуальные действия в Одесской области в рамках расследования возможной растраты сотрудниками порта Южный. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на комментарий пресс-службы НАБУ.

По данным следствия, должностные лица порта по предварительному сговору через подконтрольные фирмы организовали ряд закупок по завышенным ценам товаров, работ и услуг за счет государственного предприятия.

В результате, как считают детективы НАБУ, сотрудники порта Южный могли завладеть денежными средствами госпредприятия в размере около 100 млн грн.