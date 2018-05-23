Ольга Гажиенко замечает, что спорт положительно влияет на ее сына

На этой неделе у Кирюши 3 последние тренировки по тхэквондо и всё, летние каникулы. Будем скучать по тренировкам. Кирюша так втянулся, бежит на тренировку, с удовольствием. А я с удовольствием, смотрю на его успехи и изменения к лучшему. Сказать, что спорт положительно повлиял на него, ничего не сказать. Кирилл стал более уверенным, открытым, дисциплинированным. Научился слушаться не только маму с папой. Физически стал ещё более развит. Дома нам удары всякие показывает. Осенью обязательно возобновим тренировки и возможно добавим ещё какие-нибудь занятия.