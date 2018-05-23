На этой неделе у Кирюши 3 последние тренировки по тхэквондо и всё, летние каникулы. Будем скучать по тренировкам. Кирюша так втянулся, бежит на тренировку, с удовольствием. А я с удовольствием, смотрю на его успехи и изменения к лучшему. Сказать, что спорт положительно повлиял на него, ничего не сказать. Кирилл стал более уверенным, открытым, дисциплинированным. Научился слушаться не только маму с папой. Физически стал ещё более развит. Дома нам удары всякие показывает. Осенью обязательно возобновим тренировки и возможно добавим ещё какие-нибудь занятия.
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Новости » Шоу-бизнес » Ольга Гажиенко замечает, что спорт положительно влияет на ее сына
Ольга Гажиенко замечает, что спорт положительно влияет на ее сына
Добавлено: 23 май 2018 в 11:00, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 23 май 2018 в 11:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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