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Ополченцы остановили украинских силовиков на подступах к Донецку


Добавлено: 23 май 2018 в 21:55,
Ополченцы остановили украинских силовиков на подступах к Донецку

Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики остановили наступление бойцов Вооруженных сил Украины на подступах к Донецку, сообщает в среду «Страна.ua».

Вооруженные столкновения в районе Горловки начались в минувшие выходные в связи с попыткой ВСУ «затянуть петлю» вокруг Донецка. Бои стали самыми серьезными за последние несколько месяцев.

Ополченцы были вынуждены подтянуть резервные подразделения из тыла, чтобы усилить свои позиции.

«Вначале успешное продвижение украинских военных по факту превратилось в позиционные перестрелки из артиллерии и минометов», — говорится в статье.

В настоящее время, по данным издания, обоюдные обстрелы позиций ведутся почти непрерывно. Досталось и мирным жителям — артиллерийские снаряды повредили как минимум семь домов.

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Добавлено: 23 май 2018 в 21:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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