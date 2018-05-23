Отмена бумажных ПТС создаст проблемы покупателям новых машин

Отмена бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) с 1 июля создаст проблемы покупателям новых автомобилей, пишут «Ведомости».

По данным газеты, администратор системы электронных ПТС — АО «Электронный паспорт» — отсутствует в перечне государственных организаций, с которыми взаимодействуют страховые компании, продающие полисы ОСАГО.

Президент Российского союза автостраховщиков (профобъединения страховщиков ОСАГО) Игорь Юргенс пояснил, что после перехода на электронное оформление ПТС возникнет бюрократический казус.

Закон об ОСАГО предписывает продавать полисы автовладельцам, у которых есть хотя бы один из двух документов — либо свидетельство о регистрации транспортного средства, либо ПТС.

У владельца нового автомобиля ПТС быть не может, поскольку для его получения машину надо поставить на учет, а это нельзя сделать без полиса ОСАГО.

«Сведения об этих документах страховщики могли бы получить через информационный обмен, но его с "Электронным паспортом" нет. Соответственно, человек покупает новый автомобиль, а купить полис ОСАГО не сможет, потому что страховщик попросит у него ПТС», — цитируют «Ведомости» пояснения Юргенса.

Эксперт уверен, что эту проблему не удастся решить до 1 июля, поскольку необходимо внести изменения в постановление правительства «Об обмене информацией...» при ОСАГО.

Гендиректор «Электронного паспорта» Илья Минкин заверил, что в ближайшее время будет принята «промежуточная» мера — заключено двустороннее соглашение между РСА и «Электронным паспортом» об обмене информацией.