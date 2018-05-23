Пьер Казираги и Беатрис Борромео стали родителями во второй раз

Пьер Казираги и Беатрис Борромео

В монаршей семье Монако появился еще один наследник: 30-летний Пьер Казираги и 32-летняя Беатрис Борромео стали родителями во второй раз. Вчера у пары родился сын, который станет десятым в очереди на княжеский трон.

Пьер и Беатрис дали ребенку классическое итальянское имя — Франческо, а в полном варианте оно звучит как Франческо Карло Альберт.

Пьер Казираги и Беатрис Борромео

О беременности Беатрис стало известно лишь два месяца назад, когда она посетила ежегодный Бал Роз в Монако. Округлившийся живот Борромео свидетельствовал о том, что пополнение в семье не за горами.

В 2016 году Беатрис сказала в интервью журналу Glamour, что мечтает о большой семье.

Я из большой семьи и хочу, чтобы у меня было много детей, поэтому пытаюсь сделать так, чтобы это не помешало карьере,

— сказала журналистка и жена сына принцессы Каролины Гримальди.

А в феврале 2017 года у Беатрис и Пьера родился первенец — сын Стефано Эрколе Карло. А теперь у малыша появился брат, так что мечта их мамы о большой семье осуществляется.