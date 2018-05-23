«Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте атаки

Офицер ДНР с позывным «Железный» прокомментировал последние события под Горловкой.

Он сообщил, что действия украинских силовиков и националистических батальонов вынудили ВС ДНР дать достойный ответ по их позициям и укреплениям. В итоге «все удачно получилось», отметил военный.

«Их передовые части были разбиты в пух и в перья. Склады горят до сих пор. Ну это им будет урок. Знать надо меру», - сообщил офицер исход последней атаки украинской армии в Донбассе.

Он рекомендовал ВСУ вспомнить мирные договоры, которые были заключены еще в 2015 году, а также предупредил, что в случае повторения агрессии силовиков в отношении мирного населения, будут применены ответные меры.

Ранее представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики понесли самые крупные потери за последние месяцы в ходе попытки наступления на позиции армии ДНР под Горловкой – 18 бойцов погибли, более 20 ранены. Потери в технике ВСУ также огромны. По данным ветерана ополчения ДНР Анатолия Гелюха, силовики в ходе провальной атаки потеряли девять танков.

Тем временем военкоры сообщают о странной находке, обнаруженной у одного из силовиков, погибших в ходе штурма Горловки. В частности, в карманах военного были обнаружены шевроны с флагом Российской Империи и надписью «Крым».

Военкор Михаил Андроник, опубликовавший данную информацию, предположил, что вероятно в ВСУ планировали провокацию против ДНР или же военный намеревался «переобуться» в случае чего, но не успел.