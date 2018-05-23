Песков: указов по назначениям в Администрацию Президента пока нет

В настоящее время указов по назначениям в Администрацию Президента нет, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

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