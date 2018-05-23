Пхеньян определился с датой демонтажа ядерного полигона

Представитель КНДР сообщил, что завтра, 24 мая, будет произведен демонтаж северокорейского ядерного полигона «Пунгери» — при благоприятных погодных условиях, передает информагентство Yonhap.

Ранее Пхеньян обещал демонтировать полигон с 23 по 25 мая, но не называл точную дату.

Демонтаж будет проводиться путем подрыва тоннелей, которые ранее использовались для испытаний ядерного оружия.

Чтобы стать свидетелями этого события, в КНДР прибыли иностранные журналисты. Их отправили к полигону из города Вонсана на поезде.

Расстояние, которое им необходимо преодолеть, составляет около 416 км, но состояние железной дороги таково, что поезд вряд ли будет двигаться со скоростью выше 35 км/час, а значит, поездка продлится порядка 12 часов. Потом еще 21 км журналистов повезут на автотранспорте.