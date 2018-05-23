Писатель Филип Рот умер в США от сердечной недостаточности

В США в возрасте 85 лет скончался от сердечной недостаточности известный писатель Филип Рот — лауреат Пулитцеровской и Международной Букеровской премий, кавалер ордена Почетного легиона, создатель образа «еврея-самоненавистника» в литературе XX века, передает ВВС.

Филип Рот родился в 1933 году в семье эмигрировавших из Европы евреев, закончил Чикагский университет и начал писательскую карьеру с коротких рассказов.

Однако наиболее известны его романы «Случай Портного», «Освобожденный Цукерман», «Наплевательство», «Заговор против Америки» и «Американская пастораль».

В общей сложности Филип Рот написал более 25 книг, во многих в образе одного из героев он вывел себя самого, причем в ряде случаев даже «поделился» с персонажем своим именем.

Критики сравнивают его творчество с Эрнестом Хемингуэем и Уильямом Фолкнером, называя Рота одним из величайших американских писателей второй половины XX века.