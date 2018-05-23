Полиция назвала предварительную причину отравления в харьковской школе

Распыление газа в харьковской школе №3 могло быть связано с намерением кого-то из учеников сорвать учебный процесс. Об этом заявила заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции Харьковской области Оксана Калмыкова, передает Укринформ.

«По предварительной версии следователей, распыление газа в харьковской специализированной школе №3 с углубленным изучением иностранного языка связано с намерением кого-то из школьников сорвать занятия, а именно, итоговую государственную аттестацию. Версия проверяется», — сказала Калмыкова.

По ее словам, занятия в школе возобновятся 23 мая в обычном режиме.

Ранее министр образования Лилия Гриневич заявила, что газ в харьковской школе распылил ученик.

Фото: Голос