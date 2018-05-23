Полиция США набросилась на велосипедиста, «разминировавшего» сумку

Инцидент произошёл в городе Милуоки штата Висконсин. Велосипедист, не дождавшись сапёров, проверил и «обезвредил» подозрительную сумку, оставленную посреди улицы, за что был схвачен сотрудниками полиции.

Полицейские прибыли на место по сигналу о подозрительной чёрной сумке, оставленной на дороге. Они огородили территорию лентой и стали обсуждать план дальнейших действий, пока не приехали сапёры. В это время, перескочив через ленту, к сумке подъехал велосипедист. Он, недолго думая, вытряхнул содержимое сумки и развёл руками, поняв, что никакой бомбы внутри нет. В этот момент его скрутили подбежавшие полицейские, один из них стал изучать содержимое сумки.

В данный момент велосипедист задержан, о том, какое обвинение ему предъявлено ничего не известно, однако общественность уже отреагировала на случившееся.

В комментариях к ролику прослеживается негативная реакция пользователей на действия полицейских. Они считают, что велосипедист повёл себя смело в данной ситуации и заслуживает награды, а не наказания, в то время как «трусливых полицейских» следовало бы уволить.