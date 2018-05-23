Помощник Бастрыкина приедет в кубанский поселок после зверского убийства женщины

24 мая с жителями поселка Псебай Краснодарского края, где произошло убийство 40-летней Натальи Дмитриевой, встретится старший помощник председателя Следственного комитета России Игорь Комиссаров. По сообщению СКР, его задачей будет услышать и донести до следствия и до председателя СКР Александра Бастрыкина всю необходимую информацию.

«Обязательно будут выслушаны и изучены все сведения о возможной причастности подростков к другим ранее совершенным на его территории поселка преступлениям. Следствие заинтересовано в получении от граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных и контролирующих органов в этом поселке», — сообщает пресс-служба ведомства.

13 мая в поселке Псебай была убита многодетная мать Наталья Дмитриева. Преступники изуродовали лицо и тело женщины. В настоящее время задержан несовершеннолетний подозреваемый. 18 мая жители поселка устроили акцию протеста, поскольку считают, что преступников было несколько, и те могут уйти от наказания.