Порошенко рассказал, когда ВСУ будут использовать «Джавелины»

ВСУ будут использовать противотанковые комплексы Javelin, полученные, наконец, Киевом от Вашингтона, в случае «полномасштабного наступления» на Донбассе.

Об этом, находясь в Николаеве на праздновании 100-летия создания морской пехоты, заявил президент Украины Петро Порошенко, по-видимому, имея в виду наступление Армий Народных Республик.





«(«Джавелины») — это сугубо оборонительное оружие, которое США предоставили Украине в результате работы наших дипломатов, правительства, министра обороны и вашего покорного слуги.

Это оружие будет использоваться только в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации, и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе. Оно станет дополнительным фактором, который будет сдерживать российскую агрессию», — заявил Порошенко.

Он утверждает, что использование «Джавелинов» даст преимущества при выполнении задач «поражения вражеской бронетехники», значительно повысит «живучесть» украинских противотанковых подразделений и уменьшит риски потерь личного состава.