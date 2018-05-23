Порошенко сменил название ВДВ и цвет беретов морпехам

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым Высокомобильные десантные войска (ВДВ) превратились в десантно-штурмовые, а морская пехота страны сменила флаг, цвет беретов и памятный день, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Первый указ — «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны относительно десантно-штурмовых войск» — предписывает стране продолжать «восстановление и изучение собственной истории, идеологическое размежевание со страной-агрессором», начатое, по словам Порошенко, в 2014 году.

Второй указ, по которому морская пехота сняла черные береты, гласит, как пояснил президент Украины, что теперь «цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны — как штормовое Черное и Азовское моря».

Морпехи получили новое знамя, а их «профессиональный» праздник перенесен на 23 мая — в честь создания первой бригады морской пехоты, которую в 1918 году основал в Николаеве гетман Украинской державы Павел Скоропадский.

«С введением новой даты празднования Дня морской пехоты Украины мы возвращаемся к нашей памяти и восстанавливаем справедливость», — заявил Порошенко.

Верховная Рада Украины одобрила переименование ВДВ в десантно-штурмовые войска в начале апреля. В ноябре 2017 года десантники сменили цвет беретов с голубых, как в советской армии, на темно-бордовые. День десантника решено было перенести и вместо совпадающего с российским праздником 2 августа назначить его на 21 ноября.