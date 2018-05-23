Позор Украины: почему футбольные фанаты отказываются ехать в Киев на финал Лиги Чемпионов (ВИДЕО А. Шария)

Благодаря Петру Порошенко, жадности киевлян и авиаперевозчиков Украина опозорилась на всю Европу и фактически стёрла себя с футбольной карты. Об этом в своём новом видео рассказывает украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий.

Цены за ночь в гостиницах и даже квартирах, арендуемых посуточно, которые установили киевляне в дни финала Лиги Чемпионов УЕФА, который 26 мая должен пройти в Киеве, шокировали европейцев настолько, что многие предпочли остаться дома и посмотреть матч в спортбаре с друзьями.

«УЕФА нужно прекратить эксперименты с матчами в столь отдалённых местах», — пишут возмущённые европейцы, которым украинские неонацисты ещё не объяснили, что «Украина це Европа».

Ситуация с авиабилетами такова, что самые отчаянные летят в Стамбул, оттуда добираются до Одессы и лишь потом едут в Киев. Кто-то вынужден ехать через Минск или Прибалтику.

Рассказ о чудовищной жадности перемежается фрагментами выступления Петра Порошенко, который довольно рассказывает, как напряженно он работал, чтобы «подарить футбольным фанатам праздник».

Лига чемпионов УЕФА — самый престижный европейский клубный футбольный турнир, в котором принимают участие европейские футбольные клубы, а не национальные сборные.