Правительство отчиталось о выполнении майских указов на 94%

Социально-экономические указы президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года в настоящее время выполнены на 94,1%. Об этом говорится в отчете правительства.

«Всего в указах содержится 218 поручений правительству. Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 202 поручения. Выполнено и снято с контроля 190 поручений — 94,1%», — сообщает кабмин.

В настоящее время на исполнении находится 28 поручений президента. «Для них установлены новые сроки исполнения либо определена периодичность представления докладов, т. е. они переведены в "длящийся" режим», — поясняет правительство.

Майские указы 2012 года были подписаны Путиным сразу после инаугурации. После переизбрания в 2018 году Путин ограничился одним указом «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».