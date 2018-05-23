Пресс-секретаря Навального арестовали за твит о митинге

Тверской суд Москвы арестовал пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш на 25 суток. Об этом она сообщила в твиттере.

Суд признал Ярмыш виновной в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

25 суток - это ерунда, когда знаешь, что прав и с тобой поддержка стольких людей. Всем счастливо оставаться, увидимся на апелляции)

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 23 мая 2018 г.

Поводом послужил твит активистки с призывом прийти на акцию Навального «Он нам не царь» 5 мая. При этом твит был опубликован, как сообщала Ярмыш, еще до получения отказа в проведении акции от столичной мэрии.