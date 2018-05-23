Президент Ганы приказал арестовать члена Совета ФИФА Ньянтакьи за мошенничество

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо приказал арестовать члена Совета ФИФА и главу Ганской футбольной ассоциации Квеси Ньянтакьи по обвинению в мошенничестве, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По сообщению государственного телевидения, приказ об аресте и начале расследования в отношении Ньянтакьи связан с показом документального фильма, в котором футбольный чиновник требует с бизнесмена взятку за получение доступа к президенту и другим высокопоставленным лицам.

В администрации президента Ганы отметили, что это явный случай мошенничества, добавив, что приказ об аресте поступил до выхода в свет скандального видео.

Ньянтакьи занимает пост главы Ганской футбольной ассоциации с 2005 года, членом Совета ФИФА он является с 2016 года.