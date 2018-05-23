Президент УЕФА раскритиковал идею покупки инвесторами футбольных турниров

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент УЕФА Александер Чеферин подверг критике планы инвесторов покупать официальные международные футбольные турниры, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Чеферин критически оценил планы инвесторов по вложению средств в турниры ФИФА, заявив, что "футбол не продается".

"Не могу согласиться с тем, что некоторые люди, одержимые стремлением к прибыли, рассматривают возможность продать душу футбольных турниров непонятным частным фондам", - сказал глава УЕФА.

Чеферин отметил, что, пока он руководит УЕФА, в организации "не будет места для реализации эгоистичных устремлений".

В начале мая президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить финальную часть нового турнира под эгидой организации для национальных сборных с участием восьми команд каждые два года вдобавок к уже существующим турнирам. Тогда он сообщил, что группа крупных инвесторов готова потратить 25 миллиардов долларов на организацию турнира, а также на обновленный клубный чемпионат мира, который должен стартовать в 2021 году с участием 24 команд.