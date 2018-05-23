Просившую Путина о помощи онкобольную похоронят 24 мая

Скончавшуюся в Москве от онкологического заболевания жительницу Мурманской области Дарью Старикову, которая в прошлом году жаловалась президенту РФ Владимиру Путину на дефицит медиков в регионе, похоронят 24 мая в Апатитах.

«Похороны будут завтра. Время не назначили еще», — цитирует РБК тетю Дарьи Любовь Тулупову. Она подтвердила, что ее племянница умерла в московском онкологическом центре им. Герцена после длительного лечения.

В 2017 году Старикова обратилась к главе государства в рамках «прямой линии», когда россияне получили возможность задавать вопросы президента. Она пожаловалась, что в ее родном городе не хватает специалистов-онкологов, которые могли бы своевременно и верно диагностировать рак.

По словам Дарьи, ей изначально поставили неверный диагноз, поэтому шансы в борьбе с болезнью резко уменьшились именно по вине врачей. Когда девушке диагностировали рак, он был уже в четвертой стадии.

После «прямой линии» с Путиным Старикову отправили в московский НИИ онкологии им. Герцена. В Кирово-Апатитской центральной городской больнице, где Дарья состояла на учете, уволились шесть медиков. Главный врач медучреждения тоже подал в отставку, но потом передумал и продолжает работать.