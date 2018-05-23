Путин и Туадера обсудят способы урегулирования кризиса в ЦАР

Президент России Владимир Путин и глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера также обсудят развитие двухсторонних отношений в торгово-экономической сфере.

Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Встреча лидеров двух государств состоится накануне Петербургского международного экономического форума. Встреча президента России и главы ЦАР произойдет по инициативе африканской стороны, добавил Ушаков.

Ранее председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталья Цайзер рассказала о перспективах сотрудничества между странами. По ее словам, Россия привезет в Африку доступную электроэнергию и атомную энергетику. Также вполне возможно сотрудничество в сфере IT, развития инфраструктурных проектов и сельского хозяйства.