Путин обсудил с президентом ЦАР двустороннее взаимодействие

Российский президент Владимир Путин провел встречу с президентом Центральноафриканской республики Фостеном-Арканжу Туадере, в ходе которой лидеры обсудили взаимоотношения между странами.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин напомнил своему коллеге о том, что в советский период наша страна тесно взаимодействовала с его родиной, однако в 90-х годах отношения между странами опустились на довольно низкий уровень. При этом президент России предложил центральноафриканскому лидеру обсудить взаимоотношения между нашими странами в гуманитарной и экономической сфере.

По словам Путина, после того как Советский Союз одним из первых в мире признал независимость Центральноафриканской республики, советские специалисты в 60-70-хх годах XX века работали в этой стране по разным направлениям, а более 500 граждан ЦАР смогли получить в СССР образование и применить полученные знания для развития своей родины.

Со своей стороны Фостен-Арканж Туадера также отметил важность и положительные результаты исторического сотрудничества между нашими странами и выразил надежду на то, что нынешняя встреча с президентом РФ позволит укрепить двустороннее сотрудничество в разных областях.