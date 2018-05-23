Путина позвали сыграть в хоккей с Ди Каприо на Северном полюсе

Первый зампред Госдумы по физической культуре и спорту, хоккеист Вячеслав Фетисов предложил президенту Владимиру Путину сыграть в хоккей вблизи Северного полюса. Игра должна пройти на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео» весной 2019 года, сообщил Фетисов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Сегодня хоккеист был назначен послом доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Арктике и Антарктике.

В товарищеском матче также могут принять участие голливудские актеры Джим Керри и Леонардо Ди Каприо.

«Изначально я так хотел отметить свое 50-летие 10 лет назад, — рассказал Фетисов. — Все наши великие хоккеисты, которых знает весь мир согласятся на участие — я уверен. Мы понимаем, что тут надо максимально охватить известных людей. Мы встречались и, например, Керри с интересом воспринял это предложение. Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но как я знаю, он уже занимается этим вопросом и думаю, что к матчу он будет готов».