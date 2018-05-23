Путину доложили о смерти онкобольной из Апатитов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что глава государства Владимир Путин извещен о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов.

Во время «Прямой линии» Старикова обратилась к российскому лидеру. Девушка сообщила, что врачи поставили диагноз «межпозвоночный остеохондроз», который оказался неправильным. В результате время на лечение упустили.

После эфира Старикову поместили в реанимацию местной больницы. 23 июня больную перевели в областную клинику в Мурманске. Далее самолет МЧС доставил Дарью в Москву. В понедельник Старикова скончалась в столичной больнице. Похороны пройдут в четверг, 24 мая, в Апатитах.