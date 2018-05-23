Региональным отделением ДОСААФ России в Калининградской области на старейшем аэродроме Европы Девау проведён масштабный авиационный фестиваль

В течение дня фестиваль посетило более 7 тысяч жителей Калининградской области.
Проведение подобных мероприятий было организовано впервые с 2012 года и планируется стать ежегодным.
В воздушной части фестиваля приняли участие самолеты ДОСААФ: Ан-2, Икарус, Сесна, парапланы, планёры, авиамодели.
На статической выставке для зрителей были представлены вооружение и военная техника Балтийского флота, включая зенитный ракетный комплекс С-400, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», бронированная, автомобильная и специальная техника, роботы, миноискатели, гранатометы, стрелковое оружие.
В течение праздника для гостей работала полевая кухня.
В настоящий момент на аэродроме Деваув Калининградской области подразделениями ДОСААФ России проведена реконструкция аэродрома, самолётовАн-2 и сформирована парашютная команда для проведения десантной подготовки допризывной молодежи.
В следующем году аэродром Девау ответит вековой юбилей.