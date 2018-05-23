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Регионам разрешат устанавливать «беби-боксы» в больницах


Добавлено: 23 май 2018 в 04:27,
Регионам разрешат устанавливать «беби-боксы» в больницах
Законопроект, внесённый группой депутатов Госдумы, предлагает узаконить сложившуюся по факту практику

На пленарном заседании Государственной Думы 23 мая депутаты рассмотрят поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и статью 19 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Согласно изменениям в эти законы, регионы смогут создавать на своей территории специализированные места для анонимного оставления ребёнка.

Законопроект, предложенный группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, предоставляет субъектам РФ возможность создавать специализированные места для анонимного оставления новорожденного ребёнка. Такие места, согласно документу, можно будет оборудовать исключительно в структурных подразделениях государственных и муниципальных медицинских организаций, способных оказать реанимационные мероприятия для новорождённых. Поясняется, что создание «беби-боксов» именно в больницах, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых, позволит обеспечить им своевременную медицинскую помощь. Читайте по теме

Право открывать беби-боксы отдадут регионам


В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что практика установки «беби-боксов» фактически сложилась в ряде регионов страны при отсутствии необходимого правового регулирования. «Следует отметить, что на момент внедрения проекта «бэби-боксы» в российские регионы, имелась уже достаточно обширная положительная международная практика использования «бэби-боксов» в Австрии, Бельгии, Германии, Италии, США, Швейцарии, Чехии, Японии и Польше», — поясняют разработчики документа. И предлагают «с целью обеспечения единой государственной политики в сфере реализации права на жизнь и охрану здоровья новорождённого ребёнка» закрепить на уровне федерального законодательства право субъектов РФ определять необходимость создания специализированных мест для анонимного оставления новорождённых детей.

Кроме того, законопроект определяет на законодательном уровне верхнюю границу возраста новорождённых — таковыми будут считаться дети с момента рождения и по достижении ими возраста 4 недель. В настоящее время в законодательстве это понятие не прописано; существует лишь определение понятия «ребёнок», к которому относятся лица, не достигшие возраста 18 лет.

Отметим, что в июле прошлого года Госдума отклонила законопроект, согласно которому предполагалось разрешить оставлять детей в «бэби-боксах». Впрочем, палата отклонила и законопроект об установлении прямого запрета на создание специализированных мест для анонимного оставления новорождённых детей.

В России до настоящего времени использование «бэби-боксов» законодательно не отрегулировано. Пользуясь пробелами в законодательстве, ряд общественных организаций взялись за их внедрение. По данным из открытых источников, сегодня в 12 регионах России функционируют 20 ящиков для детей, из них 18 установлены в больницах и 2 — в храмах.

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Добавлено: 23 май 2018 в 04:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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