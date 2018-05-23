Родственники пассажиров сбитого «Боинга» написали открытое письмо перед ЧМ-2018

Родственники пассажиров боинга «Малайзийских авиалиний», сбитого над Донбассом летом 2014 года, написали открытое письмо, адресованное россиянам и российским властям.

В послании, которое приводит «Новая газета», говорится, что необходимо «отделять простых россиян от ответственных лиц — той системы управления, которая привела к атаке на [рейс] MH17».

«Мы не обвиняем российский народ в случившемся. Мы не против вас. Мы считаем, что российское государство и его лидеры несут в конечном итоге ответственность за гибель членов наших семей. На это указывают все достоверные доказательства. Мы ждем уже долго, но когда-нибудь в будущем Совместная следственная группа наконец представит свой финальный отчет, и ответственные будут названы по именам», — отмечают авторы письма.

Подписанты также обращают внимание на версии случившегося из России, которые явились «частью скоординированной государственной кампании по дезинформации с целью отвлечь и запутать, создать альтернативную реальность, в которой вся правда относительна, и никакой информации нельзя доверять».

Авторы письма говорят о том, что чемпионат мира по футболу, который в июне стартует в России, может стать «примером, хотя и мимолетным, нашей способности жить друг с другом в мире».

«Но мы не можем отрицать, что с нашей точки зрения, над этим событием остается тень. Нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, — это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира. Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду, которые уклонялись от ответственности с того самого ужасного дня в июле 2014 года», — говорится в послании, подписанном десятью родственниками жертв трагедии.