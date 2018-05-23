Росгвардия оснастит весь общественный транспорт «тревожными кнопками»

Вневедомственная охрана Росгвардии решила оборудовать все российские рейсовые автобусы и кареты скорой помощи КТС — кнопками тревожной сигнализации, передает РБК.

Представитель главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии Геннадий Белокопытов уточнил, что оснастить «тревожными кнопками» весь общественный транспорт в России планируется к 2023 году, а на первом этапе они будут установлены только в автобусах.

КТС подключаются к стандартному навигационному оборудованию ГЛОНАСС или GPS, которым уже оснащен весь общественный транспорт, и никаких дополнительных устройств для этого не требуется, пояснил Белокопытов. После подключения водитель, нажав «тревожную кнопку» в экстренной ситуации, передаст сигнал на пульт дежурному офицеру ближайшего подразделения вневедомственной охраны.

«Присутствие личного состава Росгвардии во всех российских регионах позволит реагировать на экстренный вызов в течение максимально короткого времени», — заверили в ведомстве.

На данный момент, по словам Белокопытова, решен вопрос о подключении КТС в 69 автобусах в Омске и 75 автобусах в Пскове. Уже установлены «тревожные кнопки» в машинах скорой помощи в Петрозаводске, Волгограде, Кемерово, Курске, Омске, Иваново, Крыму и Севастополе.