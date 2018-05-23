Роскачество нашло нарушения в 25% образцов сливочного масла

Всероссийское исследование качества сливочного масла, проведенное Роскачеством, Роспотребнадзором и Россельхознадзором, выявило 25,6% продукции с нарушениями и 13% подделок, передает РБК со ссылкой на отчет о проверке.

Для исследования было взято 82 образца сливочного масла жирностью 72,5% — самые популярные у российского потребителя марки с производством в восьми федеральных округах. Оценка давалась по 23 критериям.

Девять образцов масла оказались менее жирными, чем было заявлено на упаковке. В восьми образцах эксперты обнаружили превышение нормы по микробиологическим показателям, по радиологическим — ни одного случая. В 10 пробах содержались растительные жиры, в пяти — антибиотики тетрациклиновой группы, в четырех — амфениколы (тоже антибиотики), в трех — пенициллин.

«Причинами нарушений являются несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии», — сделали вывод авторы доклада.

По их мнению, 53 бренда из 82 (то есть большинство) соответствуют всем требованиям, а у 19 товаров зафиксированы превышения показателей, что позволяет им претендовать на государственный знак качества. Это масло выпускается в Москве, Подмосковье, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Кировской, Калужской, Воронежской, Нижегородской, Калининградской, Самарской, Омской и Владимирской областях, в Алтайском, Пермском и Краснодарском краях.