Россияне смогут жить на Кубе без виз до трех месяцев

Срок безвизового режима для граджан России и Кубы увеличен с 30 до 90 дней. Соглашение об этом подписали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисас, передает РИА Новости.

Главы ведомств встретились в российском МИДе, где также одобрили соглашение о культурном сотрудничестве.

На переговорах Лавров говорил об обеспечении преемственности дружественных, стратегических и партнерских связей. Кабрисас также указал на позитивную динамику в торговых отношениях с Россией с учетом того, что товарооборот между странами достиг 400 миллионов долларов.

В планах визита Кабрисаса также стоит встреча с руководством министерства энергетики России.