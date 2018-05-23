Российские туристы предприняли наглую попытку обворовать элитную гостиницу в Турции (ВИДЕО)

Сотрудники пятизвездочного отеля на турецком курорте Кемер не слабо удивились, когда решили проверить багаж туристок из России, передает немецкое издание Stern.Работники элитного отеля установили, что отдыхающие из РФ пытались украсть едва ли не половину (!) гостиничного номера. В чемоданах обнаружили множество бутылочек шампуня и геля для душа, несколько килограммов фруктов, пакетированный чай, покрывала, полотенца, тапки, рулоны туалетной бумаги и даже тарелки.“Туристки, женщины среднего возраста, пытались всячески увернуться от объяснений отговорками” - одна наглее другой, комментирует автор статьи. Шампунь и пакетики чая они якобы купили у горничной, однако ответить на вопрос о том, как им удалось это сделать при условии, что персонал не говорит по-русски, они не смогли.