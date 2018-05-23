Российский генерал об «ЛДНР»: «Их разгром ВСУ вопрос времени»

Генерал-полковник ВС РФ Леонид Ивашов выразил мнение, что эскалация на Донбассе связана с подготовкой Украины к освобождению Донбасса.

Так, Ивашов отметил, что украинцы готовят деоккупацию Донбасса на период проведения в РФ чемпионата мира по футболу, который стартует уже в середине июня и будет идти месяц. По его словам, в это время Россия будет ослаблена и не сможет помочь боевикам «ЛДНР».

Он уточнил, что сейчас ВСУ прощупывают почву: «Где-то ВСУ проводят разведку боем, нащупывая слабые места в обороне Донбасса. Но в целом то, что мы сейчас наблюдаем, это занятие украинской армией исходных рубежей. Проводя, казалось бы, бои местного значения, сопровождающиеся захватом территорий, ВСУ занимают выгодные позиции для наступления».

Российский генерал-полковник, уточнил, что ВСУ хотят взять оккупированный Иловайск, чтобы отрезать Донецк и Луганск от России. Он выразил уверенность, что без помощи кадровых подразделений ВС РФ выстоять «республикам» не удастся. Он уточнил, что их разгром станет лишь вопросом времени, так как сейчас «нарастившая мускулы» армия Украины значительно превосходит возможности и силы террористов.

Он насчитал у ВСУ около 2 тысяч танков и стволов артиллерии, которые будут брошены на «ЛДНР». Ивашов добавил: «Люди устали от напряженной жизни, но главное, они больше не видят перспективы».

При этом Ивашов озвучил единственный сценарий, которым Кремль сможет спасти ОРДЛО — это признание формирований с последующим заключением договора на «военную помощь».

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