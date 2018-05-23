Сбербанк в четвертый раз попытается продать украинскую «дочку»

Сбербанк в четвертый раз попытается продать украинский бизнес, заявил глава банка Герман Греф телеканалу «Россия 24».

«Мы уже сделали три попытки продать банк. Сейчас будем делать еще и четвертую попытку. Будем надеяться, что на этот раз она будет успешной. Мы планируем сокращать наше присутствие в Европе и развивать наш бизнес в Казахстане и Белоруссии», — сообщил Греф (цитата «Интерфакса»).

Первоначально Сбербанк хотел продать свой дочерний банк на Украине за 680 млн долларов, позже сумма уменьшилась до 130 млн. Значительные сложности у банка появились после начала работы с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.