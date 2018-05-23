Школы Харькова берут под охрану после отравления школьников газом (ФОТО)

В Харькове за май в результате отравления неизвестным газом пострадали 37 школьников. Детей забирали скорые. И это не первый подобный случай.

За последние недели сразу в нескольких школах произошли ЧП с пострадавшими. Самое масштабное случилось в Черкассах, где на больничную койку угодило полсотни детей.

ЧП в Черкассах, где пострадали дети в результате отравления неизвестным газом

В тот же день массово теряли сознание дети в Новомосковске. А в течение следующих недель похожие инциденты произошли в Николаеве, Павлограде и Харькове. Почти везде фигурировал непонятный газ.

ЧП в Николаеве, где пострадали дети в результате отравления неизвестным газом

После серии этих событий и отравления детей в Харькове, мэр города Геннадий Кернес распорядился взять под охрану все школы города.

Он объяснил решение властей реальной угрозой для детей.

«На данный момент в ОДКБ № 1 (лечебное учреждение — прим. РВ) остаются двенадцать детей, из числа 35 госпитализированных сразу после распыления газа. Остальные отпущены домой. Уверен, что и эти 12 скоро окажутся в кругу семьи.

В связи с распылением газа в школе № 3 — должен сказать следующее.

С 1 сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все», — пишет Кернес в соцсети.

ЧП в Харькове, где пострадали дети в результате отравления неизвестным газом

Он сообщил о начале реализации проекта «Безопасная школа», цель которого — установка видео-наблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова.

«Почему это произошло? Потому что страна наводнена незарегистрированным оружием. Люди боятся ходить по улицам, они не чувствуют себя в безопасности, даже не смотря на то, что полиция — „реформирована“. Взрослые покупают газовые баллончики, чтоб хоть как-то защититься от беспредела и полного отсутствия правопорядка. Их дети потом находят эти баллончики дома и тянут в школу — чаще из озорства и интереса, и вряд ли со злым умыслом. Как результат — почти каждую неделю мы имеем подобные случаи в разных городах страны», — утверждает мэр.

Не проблема школ

ЧП в Павлограде, где пострадали дети в результате отравления неизвестным газом

Кернес утверждает, что это проблема не школ.