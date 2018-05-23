Школы Харькова берут под охрану после отравления школьников газом (ФОТО)

В Харькове за май в результате отравления неизвестным газом пострадали 37 школьников. Детей забирали скорые. И это не первый подобный случай.
За последние недели сразу в нескольких школах произошли ЧП с пострадавшими. Самое масштабное случилось в Черкассах, где на больничную койку угодило полсотни детей.
ЧП в Черкассах, где пострадали дети в результате отравления неизвестным газом
В тот же день массово теряли сознание дети в Новомосковске. А в течение следующих недель похожие инциденты произошли в Николаеве, Павлограде и Харькове. Почти везде фигурировал непонятный газ.
ЧП в Николаеве, где пострадали дети в результате отравления неизвестным газом
После серии этих событий и отравления детей в Харькове, мэр города Геннадий Кернес распорядился взять под охрану все школы города.
Он объяснил решение властей реальной угрозой для детей.
«На данный момент в ОДКБ № 1 (лечебное учреждение — прим. РВ) остаются двенадцать детей, из числа 35 госпитализированных сразу после распыления газа. Остальные отпущены домой. Уверен, что и эти 12 скоро окажутся в кругу семьи.
В связи с распылением газа в школе № 3 — должен сказать следующее.
С 1 сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все», — пишет Кернес в соцсети.
ЧП в Харькове, где пострадали дети в результате отравления неизвестным газом
Он сообщил о начале реализации проекта «Безопасная школа», цель которого — установка видео-наблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова.
«Почему это произошло? Потому что страна наводнена незарегистрированным оружием. Люди боятся ходить по улицам, они не чувствуют себя в безопасности, даже не смотря на то, что полиция — „реформирована“. Взрослые покупают газовые баллончики, чтоб хоть как-то защититься от беспредела и полного отсутствия правопорядка. Их дети потом находят эти баллончики дома и тянут в школу — чаще из озорства и интереса, и вряд ли со злым умыслом. Как результат — почти каждую неделю мы имеем подобные случаи в разных городах страны», — утверждает мэр.
ЧП в Павлограде, где пострадали дети в результате отравления неизвестным газом
Не проблема школ
Кернес утверждает, что это проблема не школ.
«Это проблема отсутствия правопорядка на улицах даже мирных городов. Это глобальная проблема. Надеюсь, оснащение харьковских школ видео-наблюдением поможет ее решать хотя бы локально», — заключил он.