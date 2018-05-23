Шокирующие последствия реформы образования (ВИДЕО)

Писатель Дмитрий Перетолчин и телеведущий Дмитрий Таран — о том, что происходит с мозгом и мышлением ребенка, когда восприятие постоянно переключается со стимула на стимул.

Как клиповость мышления проникает в учебники и стандарты образования. Каким образом можно влиять на информационные потоки, вливаемые в детей интернетом и СМИ.

Как развить мышление ребенка, помочь ему перейти с животного на человеческий тип психики. Что случилось с образованием после реформы методики чтения 1968 года.

Почему эта мина под образованием сработала именно в 90-е годы. Как научить ребенка фильтровать поступающую информацию и правильно расставлять приоритеты.

Что будет со страной, когда к власти придут дети торговцев. Как можно кардинально перестроить жизнь страны за несколько поколений обдуманных и правильных действий по воспитанию и образованию детей.